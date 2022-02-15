Тверской областной картинной галерее исполнилось 85 лет

В одном из залов галереи. Фото: ПТО

15 февраля 85 лет со дня основания отмечает Тверская областная картинная галерея. С юбилеем коллектив, ветеранов и директора учреждения Татьяну Куюкину поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В 1937 году в Верхневолжье появилось крупное культурное учреждение, закрепившее за собой статус лидера просветительской, научной, исследовательской работы. Жители и гости Твери ценят картинную галерею за широту и разнообразие экспозиции, возможность воочию познакомиться с выдающимися произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Ваша коллекция по праву считается одним из лучших региональных собраний. Благодарю Вас за большой вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия тверской земли, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Предыстория областной картинной галереи началась еще в XIX веке, когда 9 августа 1866 года открылась первая экспозиция художественного искусства в Тверском музеуме.

В 1929 году в бывшей дворцовой церкви Тверского императорского дворца уже была открыта полноценная картинная галерея.

С 1937 года галерея становится самостоятельным музеем и в ней создается отдел советского искусства.

Даже во время Великой Отечественной войны коллекция галереи продолжала расти, а в 1943 – начале 1945 года ее пополнили работы таких выдающихся живописцев, как Илья Репин, Виктор Васнецов, других мастеров.

В настоящее время собрание галереи насчитывает около 50 тыс. экспонатов и включает в себя коллекции древнерусского искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVIII-XX веков, западноевропейского искусства XV-XX столетий, декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока. Ее постоянная экспозиция представлена в Тверском императорском дворце.

Галерея также обладает старейшей и обширной библиотекой, в которой - более 35 тыс. книг по культуре и изобразительному искусству, включая фонд редких изданий.

В галерее работает реставрационная мастерская.

К 85-летию галереи в течение всего года организован ряд мероприятий.

Так, с 24 февраля начнет работу выставка произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. В апреле запланировано открытие экспозиции декоративно-прикладного искусства (фаянс, стекло).

В мае заявлены мероприятия в рамках Ночи музеев, а также торжественная посадка магнолий в саду Тверского императорского дворца.

К юбилейной дате в 2022 году предусмотрены серия публикаций «Галерея сегодня» и издание книги.