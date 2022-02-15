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Происшествия15 февраля 2022 6:09

Следователи проводят проверку после падения льда на девушку в Тверской области

Пострадавшая находится в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Глыба льда упала с крыши торгового объекта Фото: прокуратура Тверской области

Глыба льда упала с крыши торгового объекта Фото: прокуратура Тверской области

ЧП произошло 14 февраля в Торжке. С крыши магазина на 17-летнюю девушку упала металлическая конструкция с глыбой льда. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

По данному факту следователем Торжокского межрайонного СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Также инициирована прокурорская проверка. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также приняты меры прокурорского реагирования