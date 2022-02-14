Продукты в Тверской области за год подорожали на 12,3%

Цены озадачивают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновлёнными данными о ценах и инфляции в Тверской области поделился Тверьстат. За год (в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года) цены на потребительские товары и услуги в целом выросли на 9,8%.

Из них: продукты подорожали на 12,3%, непродовольственные товары - на 9,4%, услуги - на 5,5%.

За месяц (январь-2022) продукты выросли в цене на 1,6%, непродовольственные товары на 1%, услуги - на 1,6%.

Среди продуктов, которые дорожают быстрее всего (с января 2021 года по январь 2022 года):

- картофель, +56,6%;

- овощи, +38,3%;

- маргарин, +26,7%;

- мясо птицы, +24%;

- крупа и бобовые, 21,6%;

- сельдь , +20,1%;

- свинина, +18%;

- мука, +16,7%;

- сахар, +14,5%.