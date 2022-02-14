50 пар молодоженов распишутся во Дворце бракосочетания в Твери 22 февраля

В Тверской области 11 пар зарегистрируют отношения 22 февраля Фото: ПТО

В красивую "зеркальную" дату 22.02.2022 в Тверской области решили узаконить отношения 111 пар. Из них 50 заявлений на регистрацию брака поданы в областном Дворце бракосочетания. Запись на эту дату завершена.

Областной Дворец бракосочетания в этот день примет всех желающих. Два зала для регистраций будут работать до 19:40.

Известно, что одна пара Верхневолжья подала заявление на регистрацию брака 21 февраля 2022 года. 22 брака зарегистрировано еще в одну "красивую" дату – 2 февраля 2022 года.

В целом на февраль 2022-го на государственную регистрацию заключения брака во Дворце бракосочетания Тверской области принято 213 заявлений.