В Твери полиция разыскала подозреваемого в краже тюбинга

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию о краже тюбинга сообщила жительница многоквартирного дома по улице Фрунзе. Инвентарь хранился на лестничной площадке в подъезде. Ущерб составил 2 000 рублей.

Злоумышленника установили по записям с камер видеонаблюдения. Ранее мужчина привлекался к уголовное ответственности за кражи.

25-летний житель Твери задержан и сознался в содеянном. Похищенный тюбинг вернули владельцу.

На фигуранта завели уголовное дело по статье "Кража". Дознание продолжается.