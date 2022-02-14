Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 5:58

В Твери полиция разыскала подозреваемого в краже тюбинга

На злоумышленника завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию о краже тюбинга сообщила жительница многоквартирного дома по улице Фрунзе. Инвентарь хранился на лестничной площадке в подъезде. Ущерб составил 2 000 рублей.

Злоумышленника установили по записям с камер видеонаблюдения. Ранее мужчина привлекался к уголовное ответственности за кражи.

25-летний житель Твери задержан и сознался в содеянном. Похищенный тюбинг вернули владельцу.

На фигуранта завели уголовное дело по статье "Кража". Дознание продолжается.