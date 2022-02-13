Идут на поправку: крохотные постояльцы Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области набирают вес

Мишки-постояльцы Центра начали кушать и набирают вес. Фото: vk.com/obrcrussia

На днях двух трёхнедельных медвежат привезли в Тверской центр спасения медвежат-сирот из Вологодской области. Некоторое время малыши пробыли в берлоге без медведицы и специалисты Центра боялись развития у них пневмонии, у одного из них была ранка на носу, да и ели медвежата плохо. И вот радостная новость: кормление налаживается.

- Медвежата уже лучше едят, чем в первые дни, и прибавляют в весе: каждый из них «подрос» приблизительно на 200 грамм, - сообщили специалисты на официальной страничке Центра в соцсети ВКонтакте.

Глаза у малышей все еще закрыты. Нос у одного из мишек продолжают лечить, ссадина пока не зажила. Зоологи наблюдают за их общим состоянием.

Из интересного: за одно кормление медвежата съедают около 80 мл специальной молочной смеси. Подавать еду крошечные медведи «просят» каждые три часа. Все остальное время – крепко спят.

- Но если кто-то из них, вдруг, сделает свои «дела» под себя, то тут же включается звуковая сигнализация с требованием заменить перину! - смеются специалисты Центра.

Напомним, что основал этот уникальный замечательный Центр спасения медвежат-сирот , расположившийся в Торопецком районе Тверской области, выдающийся человек, всемирно известный биолог Валентин Пажетнов. Медвежий папа... Валентин Сергеевич трагически погиб в июне минувшего года.