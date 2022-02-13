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Происшествия13 февраля 2022 7:04

На трассе М-11 в Тверской области фура столкнулась с Рено Логан

В столкновении пострадали два человека в иномарке
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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На М-11 в Тверской области фура столкнулась с Рено. Фото: ГИБДД по Тверской области

На М-11 в Тверской области фура столкнулась с Рено. Фото: ГИБДД по Тверской области

В ночь на 13 февраля на трассе М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области фура въехала в иномарку Рено Логан. Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

-Авария произошла около 00:30 на 295 километре трассы М-11, где фура «Рено» врезалась в остановившийся автомобиль «Рено Логан». Причина остановки иномарки неизвестна, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тверской области.

В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в Рено Логан.

Фото с места ДТП. Фото: ГИБДД по Тверской области

Фото с места ДТП. Фото: ГИБДД по Тверской области