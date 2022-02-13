Экс-губернатор Тверской области «резал целину» на «Розе Хутор»

Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин «резал целину» на горнолыжном курорте. Фото: facebook/dzelenin

Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин известный любитель горнолыжного спорта. Видео своего эффектного спуска с одной из горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор», что в Краснодарском крае, он разместил в «сториз» в своём Facebook. «Режем целину!», «Роза Хутор, высота 2320 км» - гласят подпись и геотег к видео.

Спуск по снежной целине получился впечатляющим и виражным, проделал его 59-летний Зеленин без видимых усилий. Сказываются многолетние тренировки. Мастерство тверской экс-губернатор оттачивал не только на российских горнолыжных курортах, но и на зарубежных, например, в Куршавеле, куда семья Зелениных выезжала.

Кстати, Дмитрий Зеленин и своих близких увлёк горнолыжным спортом. У Зелениных четверо взрослых детей, две дочери и два сына.

Несмотря на то, что дети уже выросли, они проводят много вместе с родителями, собираясь на семейные праздники, отдыхают вместе на горнолыжных курортах.

На фото после спуска Дмитрий Зеленин позирует с дочерью, правда она выбрала для катания сноуборд.

Напомним, Дмитрий Зеленин руководил Тверской областью с 2003 по 2011 год. В период руководства был, согласно декларации о доходах, самым богатым губернатором России. После отставки увлёкся агробизнесом, выращивал картошку и даже был ведущим на одном из телеканалов. На сегодняшний день он занимается бизнесом, ведёт общественную деятельность.

Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин «резал целину» на горнолыжном курорте. Фото: facebook/dzelenin