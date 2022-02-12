В Тверской области угонщик не смог украсть автомобиль

Украсть автомобиль злоумышленник не смог Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о попытке угона автомобиля "ВАЗ" заявил 21-летний житель Вышнего Волочка. Полицейские выехали на место происшествия.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Куском льда злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля, влез в салон, вытащил провода и попытался уехать, но машина не завелась. Тогда мужчина залез в бардачок машины и забрал 1000 рублей.

Убегая, фигурант выронил мобильный телефон и банковские карты. В содеянном он сознался. На преступление пошел в состоянии алкогольного опьянения.

По ч.3 статьи 30, ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело.