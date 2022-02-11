Пропавший в Тверской области подросток вернулся домой

Пропавший подросток вернулся домой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершены поиски пропавшего в Торопецком районе несовершеннолетнего местного жителя.

Ранее сообщалось, что 9 февраля подросток ушел в колледж, но не появился на занятиях и не вернулся домой.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

В настоящее время местонахождение несовершеннолетнего установлено сотрудниками полиции в деревне Подгороднее. В ближайшее время его опросит следователь.