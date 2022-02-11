Пропавший в Тверской области подросток вернулся домой

Пропавший подросток вернулся домой
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Тверской области завершены поиски пропавшего в Торопецком районе несовершеннолетнего местного жителя.
Ранее сообщалось, что 9 февраля подросток ушел в колледж, но не появился на занятиях и не вернулся домой.
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.
В настоящее время местонахождение несовершеннолетнего установлено сотрудниками полиции в деревне Подгороднее. В ближайшее время его опросит следователь.