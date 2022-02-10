В школах Твери детям показывают необычные опыты и рассказывают про учёных

В школах Твери проходят мероприятия к Дню науки Фото: администрация Твери

Традиционно в тверских школах по случаю Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, проходят интерактивные занятия, викторины, конференции, классные часы. Школьников знакомят с именами известных ученых, которые внесли вклад в развитие российской и мировой науки.

В гимназии №8, в которой педагоги и учащиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью, в рамках Дня российской науки были организованы мероприятия для младших школьников и старшеклассников. Ученики первых и вторых классов изучали азы конструирования и моделирования, третьеклассников знакомили с опытами по химии. В классах проходили выставки поделок "Изобретения", уроки на тему "Наука на службе спорту", "Профессия будущего", мини-конференции "Лего в жизни детей", "Роботы в нашей жизни".

В других школах Твери к Дню российской науки также проходят викторины и конференции по запросам учащихся, интересующихся разными науками не только в рамках школьной программы.