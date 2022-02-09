В Брусилово в Твери ледяная глыба упала на ребенка

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 9 февраля в микрорайоне Брусилово, на улице Оснабрюкской, в Твери. С крыши здания наледь упала на ребенка. Мама успела оттолкнуть девочку, ребёнок не получил тяжелых травм.

- Слава богу с ребёнком все в порядке. Сзади нас шла мама с годовалым ребёнком, дети идут с занятий. Это просто доля секунды. Мой ребёнок нёс воздушный шарик, который просто размазало по дороге, - написала в группе "Самоуправление Брусилово" мама девочки.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Девочка серьезных травм не получила Фото: vk.com/vbrusilovo/Светлана Кузнецова

Ситуацию прокомментировали в администрации Твери:

- По словам управляющей компании ООО "Планета" на указанном в социальных сетях доме плоская кровля, по периметру она огорожена парапетом, ориентировочно, один метр высотой, снежные и ледяные образования ранее не появлялись на крыше здания, а растаявший снег как правило, уходит по водостокам. Жалоб от жителей на ненадлежащее содержание кровли и фасада дома 26 по улице Оснабрюкская в администрацию Пролетарского района ранее не поступало. По указанному адресу будет проведено дополнительное обследование, в том числе балконов и выступов на фасаде многоквартирного дома.