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Происшествия9 февраля 2022 11:46

Три человека пострадали в аварии на автодороге в Конаковском районе Тверской области

Столкнулись "Шкода" и "Шевроле Нива"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадали три человека

В аварии пострадали три человека

Фото: Иван ВИСЛОВ

Авария случилась 8 февраля на 21 км автодороги Москва - Сантк-Петербург - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

Водитель атомобиля "Шкода Октавия", двигаясь со стороны трассы М-10 в сторону Конакова, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и столкнулся со встречной "Шевроле Нивой".

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля "Шевроле" с травмами доставлены в медицинское учреждение.