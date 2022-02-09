Три человека пострадали в аварии на автодороге в Конаковском районе Тверской области

В аварии пострадали три человека Фото: Иван ВИСЛОВ

Авария случилась 8 февраля на 21 км автодороги Москва - Сантк-Петербург - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

Водитель атомобиля "Шкода Октавия", двигаясь со стороны трассы М-10 в сторону Конакова, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и столкнулся со встречной "Шевроле Нивой".

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля "Шевроле" с травмами доставлены в медицинское учреждение.