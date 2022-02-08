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Общество8 февраля 2022 17:59

В Тверской области проведут различные ремонты в 13 детсадах и 39 школах

Об этом объявлено на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Также распределены субсидии муниципалитетам на ремонты помещений в школах.

Также распределены субсидии муниципалитетам на ремонты помещений в школах.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования дополнительно включены ремонтные в шести школах и одном детсаду. Решение принято на заседании областного правительства, которое 8 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

В Николо-Поточинской общеобразовательной школе Кесовогорского района и Оленинской СОШ капитально отремонтируют крыши, в Бологовской школе №12 - кровлю и спортзал, в Луковниковской СОШ Старицкого района заменят окна. Работы по комплексной безопасности выполнят в Ворошиловской СОШ Пеновского муниципального округа.

В дошкольном отделении Ривзаводской СОШ Максатихинского района и детском саду №5 города Кимры благоустроят прилегающие территории.

Всего с учётом дополнительных объектов в этом году сделают ремонты в 39 школах и 13 детсадах. За последние несколько лет реализации программы работы выполнены в 470 школах и 102 детских садах.

Также на заседании распределены субсидии муниципалитетам на капремонты помещений в школах и приобретение оборудования. В 2022 году работы будут проведены в основной общеобразовательной школе №3Твери и средней школе № 15 поселка Березайка Бологовского района. Это позволит дополнительно ввести 90 мест.