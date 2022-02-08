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Общество8 февраля 2022 16:19

Накануне Дня всех влюблённых в Твери начнёт работу "почта любви"

Валентинку можно будет опустить в специальный ящик в парке Победы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Любовь - это прекрасно!

Любовь - это прекрасно!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День всех влюблённых, 14 февраля, в этом году выпадает на понедельник. Поэтому праздничные мероприятия в парках Твери будут организованы накануне праздника - в субботу и воскресенье.

В полдень субботы (12 февраля) в горсаду, на площадке возле туристско-информационного центра, начнётся семейная анимационная программа "Весёлые Валентинки". Поучаствовать могут взрослые и дети всех возрастов.

В субботу, 13 февраля, в 14:00 парк Победы устраивает конкурсную тематическую программу с подарками и дискотеку на льду - при благоприятных погодных условиях. Весь день в парке будет работать почта любви - в специальный ящик можно будет опустить свою валентинку.

"14 февраля мы опубликуем в сторис и официальной группе ВК Ваши послания, чтобы они обязательно дошли до адресата!" - сообщает МУП "Дирекция парков".