Накануне Дня всех влюблённых в Твери начнёт работу "почта любви"

Любовь - это прекрасно! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День всех влюблённых, 14 февраля, в этом году выпадает на понедельник. Поэтому праздничные мероприятия в парках Твери будут организованы накануне праздника - в субботу и воскресенье.

В полдень субботы (12 февраля) в горсаду, на площадке возле туристско-информационного центра, начнётся семейная анимационная программа "Весёлые Валентинки". Поучаствовать могут взрослые и дети всех возрастов.

В субботу, 13 февраля, в 14:00 парк Победы устраивает конкурсную тематическую программу с подарками и дискотеку на льду - при благоприятных погодных условиях. Весь день в парке будет работать почта любви - в специальный ящик можно будет опустить свою валентинку.

"14 февраля мы опубликуем в сторис и официальной группе ВК Ваши послания, чтобы они обязательно дошли до адресата!" - сообщает МУП "Дирекция парков".