Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 8:46

В Тверской области подросток попал под грузовой поезд

ЧП произошло в Завидово
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавшего доставили в больницу Фото: областной минздрав

Пострадавшего доставили в больницу Фото: областной минздрав

ЧП произошло около полуночи 8 февраля на 532 км Октябрьской железной дороги, на станции Завидово. На участке подросток попал под грузовой поезд.

- Предварительно установлено, что несовершеннолетний местный житель, 2007 года рождения, находился на железнодорожных путях перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось, - сообщили в линейном отделе МВД России на станции Тверь.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. По данному факту линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка.