В Тверской области подросток попал под грузовой поезд

Пострадавшего доставили в больницу Фото: областной минздрав

ЧП произошло около полуночи 8 февраля на 532 км Октябрьской железной дороги, на станции Завидово. На участке подросток попал под грузовой поезд.

- Предварительно установлено, что несовершеннолетний местный житель, 2007 года рождения, находился на железнодорожных путях перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось, - сообщили в линейном отделе МВД России на станции Тверь.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. По данному факту линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка.