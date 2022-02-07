Жертвой мошенников в Тверской области стала 51-летняя женщина

Потерпевшая отдала мошенникам 187 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 51-летняя жительница Вышнего Волочка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. На мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит, и ей необходимо срочно перевести деньги на "безопасный счёт".

По инструкции женщина перевела мошенникам 62 000 рублей. Затем оформила онлайн-кредит через телефон на 125 000 рублей и тоже перевела аферисту.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция.