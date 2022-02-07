Назначен новый прокурор Спировского района Тверской области

Младший советник юстиции Игорь Патраков Фото: прокуратура Тверской области

В Тверской области на должность прокурора Спировского района назначен младший советник юстиции Игорь Патраков. Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ 4 февраля 2022 года.

Игорь Эдуардович в 2008 году окончил Уральский финансово-юридический институт по специальности финансы и кредит, в 2013 году - Московский гуманитарно-экономический институт по специальности юриспруденция.

- В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2013 года, занимал должности помощника Удомельского межрайонного прокурора, помощника Вышневолоцкого межрайонного прокурора, с декабря 2017 года - должность заместителя Вышневолоцкого межрайонного прокурора, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.