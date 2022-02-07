Тверская епархия открывает курсы квалифицированных нянь

Няни будут помогать многодетным и одиноким матерям и мамам детей с особенностями здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдел социального служения Тверской епархии стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Нянюшка». Проект подразумевает создание службы квалифицированных нянь в Твери. Няни будут помогать многодетным и одиноким матерям, а также мамам, воспитывающим детей с особенностями здоровья.

«Как правило, вышеперечисленные семьи не могут позволить себе оплатить помощницу и не могут любому человеку доверить своего ребёнка. Создание службы квалифицированных нянь облегчило бы жизнь семей с детьми», - рассказывают в епархии.

Курсы начнутся в конце февраля. Желающие принять участие в проекте могут записаться на собеседование по телефону: 8-910-539-70-77.