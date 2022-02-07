Избран глава ЗАТО "Солнечный"

Владимир Петров. Фото: ПТО

Депутаты Думы ЗАТО "Солнечный" (расположен на острове на озере Селигер) подавляющим большинством голосов избрали главой муниципального образования Владимира Петрова.

Он до этого исполнял обязанности руководителя территории, а вообще возглавляет ЗАТО с 2004 года с небольшим перерывом. В 2014-2015 году был первым заместителем главы администрации.

При нем ЗАТО "Солнечный" был газифицирован.

Владимир Петров получил профильное высшее образование в Северо-Западной академии госслужбы.