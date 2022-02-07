В Тверской области работает "горячая линия" по качеству парфюмерно-косметической продукции

Консультации проводят специалисты Роспотребнадзора Фото: Татьяна Коркина

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с 7 по 18 февраля организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Задать вопрос или получить консультации можно по телефону Консультационного центра для потребителей (4822) 32-00-02. Также вопросы можно направлять по электронной почте fguz@tvcom.ru.

Звонки принимаются ежедневно: с 9:00 до 17:00, кроме выходных.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).