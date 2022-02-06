Ансамбль медно-духовых инструментов исполнит в Твери музыку кино

Не забывайте о санитарных правилах! Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 6 февраля, в 17:00 в Тверской филармонии состоится концерт «Музыка кино» для зрителей всех возрастов. Мелодии из любимых кинофильмов исполнит ансамбль медно-духовых инструментов «Music Brass».

На концерте музыканты представят произведения Нино Рота, Эннио Морриконе, Исаака Дунаевского и других композиторов.

Ансамблю«Music Brass» играет уже 11 лет. Музыканты собрались в группу в стенах Московской академической филармонии. На их счету более 400 концертов.

Концерт можно посетить по Пушкинской карте. Напоминаем всем о необходимости строго соблюдать санитарные правила: в частности, не забудьте маску.