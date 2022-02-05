В Твери безработный мужчина согласился стать липовым директором фирм-однодневок

Возбуждено уголовное дело, липовому директору грозит срок или немалый штраф. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

35-летний безработающий житель Твери за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт мошенникам для создания двух фирм-однодневок. Его оформили в качестве подставного директора.

В результате этих противоправных действий мужчины были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Этот факт выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.

- Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что согласился стать номинальным учредителем фирм без реального трудоустройства, желая заработать таким образом, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей либо исправительных работ на срок до двух лет.

Ведётся следствие.

Тверская полиция предупреждает

Преступления данного вида наносят существенный урон экономике, а лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий. Уголовная ответственность за незаконное образование юрлица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов.

Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.

Для своих противоправных действий недобросовестные предприниматели и аферисты находят социально незанятых лиц, пенсионеров или студентов.