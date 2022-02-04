В Тверской области 95% жителей удовлетворены состоянием контейнерных площадок

Контейнеры имеются в 81% дворов. Графика: Тверьстат.

По данным Тверьстата, контейнерами для сбора мусора в Тверской области оборудован 81% дворов многоквартирных домов. На 26% придомовых территорий имеются парковочные площадки для личных автомобилей жильцов.

Эти выводы статистическое ведомство сделало по итогам комплексного обследования условий жизни населения региона. Специалисты также сообщают, что удовлетворены состоянием контейнерных площадок 95% домохозяйств. И 82% домашних хозяйств считают, что в хорошем или удовлетворительном состоянии находится их придомовая парковочная площадка.