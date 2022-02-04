Туристические продукты Тверской области соревнуются за всероссийскую премию "Маршрут построен", организованную "Комсомолкой"

Туристических жемчужин в Тверской области не перечесть! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премия по внутреннему туризму «Маршрут построен» организована Медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Федерального агентства по туризму. В ней участвуют более 100 проектов, в том числе - от Тверской области.

Регион заявил свои туристические продукты во всех номинациях, в том числе и в главной - «Точке притяжения». Нашу страницу «Тверская область: путешествие к истокам» можно посмотреть на сайте kp.ru. Регион представил различные гастрономические маршруты, межрегиональный проект «Государева дорога», ежегодную экспедицию «Перешагни Волгу» и другие интересные события, маршруты и локации.

Голосование продлится до 31 марта. У всех тверичан есть возможность поддержать свой регион. Правила голосования стандартны: с одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки.

Народное голосование выявит финалистов в каждой из номинаций. Победителей из них выберет экспертный совет.

СПРАВКА «КП»

«Маршрут построен» - уникальная премия Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма и путешествий. Проект, в том числе, является путеводителем по всем самым интересным местам страны.

Участники и номинанты премии «Маршрут построен» - это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма. А экспертами премии станут читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта KP.RU, слушатели Радио «КП», путешественники и жители нашей страны. Они будут голосовать за номинантов, а проект «Маршрут построен» - рассказывать об интересных местах, поездках и событиях.