36-летний мужчина воровал элитные сыры и коньяк в супермаркетах Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московским отделом полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Полицейскими установлено, что мужчина неоднократно похищал продукты питания и алкоголь в сетевых супермаркетах, в основном - дорогостоящие сыры и коньяк.

В торговых точках полицейские опросили работников, изучили записи камер видеонаблюдения, эксперты изъяли следы и улики. Выяснилось, что подозреваемый брал товар с витрины, прятал под одежду и уходил без оплаты.

Безработный мужчина ранее был судим, его задержали. Он сознался в содеянном. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.