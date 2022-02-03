В Тверской области диких животных и птиц проверяют на бешенство

В Тверской области выявляются очаги бешенства Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отобрано девять проб патологического материала, в том числе одна проба от дикой енотовидной собаки и одна проба от дикой утки. В первом случае - результат положительный.

По каждому случаю выявления бешенства установлены ограничительные мероприятия (карантин) на неблагополучных территориях.

По статистике ведомства, на территории Тверской области в 2021 году, по результатам лабораторных исследований, были введены карантинные ограничения по бешенству в 12 неблагополучных пунктах, в том числе в двух случаях в связи с выявлением бешенства домашних животных, в 10 случаях – заразными оказались дикие звери.

Под контролем Управления Россельхознадзора государственными ветеринарными службами проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания.