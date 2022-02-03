На трассе "Балтия" в Тверской области полицейские остановили автомобиль с наркотиками

На трассе полицейские задержали наркокурьера Фото: архив "КП"

В Тверской области на 224 км трассы М-9 "Балтия" сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с наркополицейскими и госавтоинспекторами был остановлен автомобиль "КIА RIO", водитель которого подозревался в распространении наркотиков.

При личном досмотре у 30-летнего водителя полицейские обнаружили и изъяли 70 свёртков с веществом. Экспертиза установила, что содержимое - "тяжелый" наркотик.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Наркокурьеру грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.