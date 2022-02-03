Участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной исполнился 101 год в Тверской области

Участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной исполнился 101 год Фото: Андрей КОПАЛОВ

3 февраля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Михайловне Федюниной. Именинницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Прожитый Вами непростой век учит мужеству и честности, преданному служению Отечеству и людям. Пусть мирное небо, спасенное поколением фронтовиков, никогда не омрачается, – отмечено в поздравлении от главы региона.

Мария Михайловна Федюнина родилась в Москве. В период Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. Награждена медалью "За Победу над Германией".

После войны переехала с мужем в Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

Мария Михайловна воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внучка, четверо внуков, девять правнуков и четверо праправнуков.