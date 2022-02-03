Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 8:42

Участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной исполнился 101 год в Тверской области

Именинницу поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной исполнился 101 год

Участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной исполнился 101 год

Фото: Андрей КОПАЛОВ

3 февраля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Михайловне Федюниной. Именинницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Прожитый Вами непростой век учит мужеству и честности, преданному служению Отечеству и людям. Пусть мирное небо, спасенное поколением фронтовиков, никогда не омрачается, – отмечено в поздравлении от главы региона.

Мария Михайловна Федюнина родилась в Москве. В период Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. Награждена медалью "За Победу над Германией".

После войны переехала с мужем в Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

Мария Михайловна воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внучка, четверо внуков, девять правнуков и четверо праправнуков.

0