В Твери впервые пройдёт донорская акция «Андрей»

Сдать кровь можно 3 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Своё название донорская акция, состоявшаяся в первые в 2018 году в Казани, получила по имени мужа жительницы столицы Татарстана Аллы Протас. Андрей Протас был паллиативным пациентом и изначально супруга собирала кровь для него.

В последующие годы донорская акция вышла за пределы Татарстана. В 2022-м к ней присоединились Ярославль и Тверь.

Как сообщает региональный Минздрав, Всех желающих принять участие в акции «Андрей» - «Пусть будет завтра» ждут 3 февраля с 8:30 до 11:30 по адресу ул. Тамары Ильиной , 20. При себе необходимо иметь паспорт. Все подробности о том, как подготовиться к процедуре донации и что нужно знать, можно прочитать на сайтах Тверского областного отделения «Российский Красный Крест» и областной станции переливания крови в разделе «Донорам».