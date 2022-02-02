В Тверской области в 2022 году откроют еще несколько спортплощадок

В регионе продолжается установка новых спортплощадок. Фото: ПТО

В 2022 году в муниципалитетах Тверской области создадут четыре спортплощадки: с уличными тренажерами в Зубцовском районе, игровую в Торжокском районе, поле для мини-футбола в Кулицком сельском поселении Калининского района, хоккейный корт в Фировском районе.

Кроме того, во Ржеве приобретут оборудование для стадиона «Горизонт», а для Стоянцевского сельского поселения Кимрского района закупят уличные тренажёров.

Субсидии из областного бюджета на эти цели распределены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Объем средств - 7,7 млн рублей.