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Спорт2 февраля 2022 12:50

В Тверской области в 2022 году откроют еще несколько спортплощадок

Субсидии на их установку распределены
Алексей АНДРЕЕВ
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В регионе продолжается установка новых спортплощадок.

В регионе продолжается установка новых спортплощадок.

Фото: ПТО

В 2022 году в муниципалитетах Тверской области создадут четыре спортплощадки: с уличными тренажерами в Зубцовском районе, игровую в Торжокском районе, поле для мини-футбола в Кулицком сельском поселении Калининского района, хоккейный корт в Фировском районе.

Кроме того, во Ржеве приобретут оборудование для стадиона «Горизонт», а для Стоянцевского сельского поселения Кимрского района закупят уличные тренажёров.

Субсидии из областного бюджета на эти цели распределены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Объем средств - 7,7 млн рублей.

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