Дорогу в Кимрском районе Тверской области закрыли для проезда большегрузов

На автодороге ограничили движение большегрузов Фото: Алина НИЗАМОВА

Ограничение движения для большегрузов вводится с 1 по 20 февраля 2022 года на дороге Ильинское - Печетово - Скорнево в Кимрском районе Тверской области. Об этом сообщила Дирекция территориального Дорожного фонда.

Проезд для автомобилей массой свыше 10 тонн закрыт в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков.

Будьте внимательны и планируйте маршруты заранее.