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Общество2 февраля 2022 12:09

Дорогу в Кимрском районе Тверской области закрыли для проезда большегрузов

Ограничения будут действовать до 20 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На автодороге ограничили движение большегрузов

На автодороге ограничили движение большегрузов

Фото: Алина НИЗАМОВА

Ограничение движения для большегрузов вводится с 1 по 20 февраля 2022 года на дороге Ильинское - Печетово - Скорнево в Кимрском районе Тверской области. Об этом сообщила Дирекция территориального Дорожного фонда.

Проезд для автомобилей массой свыше 10 тонн закрыт в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков.

Будьте внимательны и планируйте маршруты заранее.

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