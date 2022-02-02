Преподаватель медуниверситета в Твери брал взятки за зачёты

Преподаватель вуза брал деньги за зачеты Фото: Анастасия Осипова

Прокурором Центрального района Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя кафедры основ общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины Тверского государственного медицинского университета. 60-летнего мужчину обвиняют в получении взяток и служебном подлоге.

Следствием установлено, что преподаватель, имеющий стаж работы более 12 лет, в январе и феврале 2021 года получил в служебном кабинете от студентов-ординаторов курсов обучения по программам высшего образования "Стоматология детская", "Хирургия", "Травматология и ортопедия" взятки в общей сумме 140 000 рублей за "зачеты" по дисциплине "Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций". А также внес в ведомости заведомо ложные сведения о сдаче зачетов.

- В ходе предварительного следствия на недвижимое имущество обвиняемого, стоимостью более 6 миллионов рублей, наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области. - Руководством образовательного учреждения аннулированы результаты аттестации указанных студентов, ординаторы привлечены к ответственности.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.