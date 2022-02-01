85 лет исполнилось Почетному гражданину Тверской области, Заслуженному работнику культуры РСФСР Галине Латохиной

Галина Латохина. Фото: предоставлено ПТО

1 февраля 85-летие отмечает бывший директор Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького, Почетный гражданин Тверской области, Заслуженный работник культуры РСФСР Галина Латохина. С юбилеем Галину Сергеевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Легендарная «Горьковка» вырастила не одно поколение жителей тверского края. И в этом достижении есть немалая Ваша заслуга как талантливого руководителя, глубоко интеллигентного и порядочного человека. Не сомневаюсь, что плоды Вашего труда будут и впредь служить развитию библиотечного дела в нашем регионе, сохранению традиций культуры и образования, воспитанию думающей молодёжи, любящей книгу, - отметил Игорь Руденя.

Галина Сергеевна работала в «Горьковке» с 1961 года - библиотекарем, редактором, завотделом обработки, заместителем директора по методической работе. С 1984 по 2011 годы была директором библиотеки.

За вклад в развитие библиотечной системы страны и Верхневолжья Галина Сергеевна отмечена благодарностью Министерства культуры СССР, почетной грамотой губернатора Тверской области, нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».