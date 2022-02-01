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Общество1 февраля 2022 12:55

Бронзового петуха с новыми перьями вернули на улицу Трехсвятскую в Твери

Скульптуре восстановили сломанный хвост
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Бронзовому петуху восстановили хвост Фото: vk.com/vktver

Бронзовому петуху восстановили хвост Фото: vk.com/vktver

В Твери на улицу Трехсвятскую после ремонта вернули статую бронзового петуха.

В прошлом году неизвестные вандалы обломали птице перья на хвосте. 5 декабря фотография "потрепанного" петуха появилась в сообществе "Тверь ВКонтакте", теперь там же опубликованы снимки восстановленной скульптуры. Не закрашены только стыки новых перьев.

Напомним, бронзового петуха на позолоченном шаре установили на главной пешеходной улице города летом 2020 года. Скульптура крашает вход в один из ресторанов. Автор арт-объекта - скульптор Андрей Комлев.

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