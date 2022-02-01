Жителя Тверской области обокрали в квартире знакомых

На фигуранта завели уголовное дело Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В полицию обратился 34-летний житель Зубцовского района. Мужчина рассказал, что накануне вечером выпивал в квартире знакомых, куртку с деньгами и телефоном повесил в шкаф. А когда уходил, телефона в кармане не нашел.

В ходе розыска сотрудниками отдела вневедомственной охраны и полицейскими был установлен подозреваемый. Безработный ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель Тверской области сообщил, что похищенный телефон собирался продать, а деньги потратить.

Телефон вернули владельцу, на фигуранта завели уголовное дело.