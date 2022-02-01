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Общество1 февраля 2022 6:10

Дороги к школам в Тверской области не чистили от снега

Пришлось вмешаться прокуратуре
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Дороги к сельским школам начали чистить когда в дело вмешались прокуроры.

Дороги к сельским школам начали чистить когда в дело вмешались прокуроры.

Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Прокуратуре Сандовского района пришлось вмешаться работу предприятия «Сандовское ДРСУ», которое занимается содержанием дорог, в том числе тех, по которым проложены маршруты школьного автобуса.

Прокурорская проверка установила, что эти дороги чистились плохо, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью школьников.

«На протяжении всего школьного маршрута имеется рыхлый снег, что не соответствует требованиям ГОСТ», - уточняют в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Районная прокуратура внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. На настоящий момент нарушения устранены.

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