В Твери водолазы провели тренировочные спуски в Волгу

В Твери водолазы провели тренировочные погружения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области водолазы аварийно-спасательной службы провели на Волге тренировочные спуски. Погружения водолазов проводились с берега и плавательных средств на глубину 5-6 метров.

- Тренировка проходит хорошо, все задачи выполняются, - подвел промежуточные итоги начальник водолазного отряда Виталий Сопко.

Спасателями отработаны водолазные сигналы, произведено взаимодействие водолазов, проверена экипировка. В настоящее время отряд включает в себя семь групп, которые базируются в Твери, Осташкове, Калязине, Торопце, Бологое, Весьегонске, Конаково.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.