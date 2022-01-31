Умер председатель Совета старейшин "Ассоциации Тверских землячеств"

Владимира Морева не стало на 85 году жизни. Фото: Ассоциация Тверских землячеств.

Не стало председателя Совета Старейшин «Ассоциации Тверских землячеств» Владимира Морева. Он совсем немного не дожил до своего 85 дня рождения.

Владимир Морев родился в Осташкове в 1937 году.

При непосредственном участии этого человека происходила трудная сдача только что построенной Конаковской ГРЭС, по его инициативе был построен мост через Волгу в Калязине. С его именем связано строительство промышленных и социально-культурных объектов, Центра космической связи в том же Калязине, газификация области.

Владимир Морев занимал руководящие должности в Конаковском горкоме КПСС, Калязинском райкоме КПСС, облисполкоме, областном комитете народного контроля, «Оборонпромкомплексе».

Соболезнования в связи со смертью Владимира Морева выразил губернатор Игорь Руденя. - Владимир Генрихович внес выдающийся вклад в развитие Верхневолжья - своей малой родины, заботе о которой он посвятил всю жизнь. Во многом благодаря его профессионализму, таланту организатора были успешно реализованы крупные проекты в промышленности, строительной и коммунальной отраслях нашего региона. В памяти коллег, соратников и друзей Владимир Генрихович останется как энергичный руководитель, патриот и общественник, человек с большим сердцем. Его имя навсегда сохранится в истории Верхневолжья, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.