В Твери неизвестный мужчина ворует из подъездов детские лыжи и тюбинги

Мужчина ворует из подъезда тюбинги и лыжи Фото: facebook.com/maksim.zirkov (скрин видео)

Злоумышленник был замечен в Твери на улице Можайского 62 корпус 1. О происшествии в соцсети рассказал депутат Максим Жирков.

Фигуранта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Уже второй день подряд один и тот же человек в наглую крадёт из подъездов детские вещи, - написал депутат в соцсети.

На записи видно, что мужчина несет в руках тюбинги, а по словам Максима Жиркова, накануне он украл лыжи.

Жителей просят сообщить в полицию, если они что-то знают о личности злоумышленника. Потерпевшие написали заявление в полицию.