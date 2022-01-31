Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 12:57

В Твери неизвестный мужчина ворует из подъездов детские лыжи и тюбинги

Жители написали заявление в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина ворует из подъезда тюбинги и лыжи Фото: facebook.com/maksim.zirkov (скрин видео)

Мужчина ворует из подъезда тюбинги и лыжи Фото: facebook.com/maksim.zirkov (скрин видео)

Злоумышленник был замечен в Твери на улице Можайского 62 корпус 1. О происшествии в соцсети рассказал депутат Максим Жирков.

Фигуранта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Уже второй день подряд один и тот же человек в наглую крадёт из подъездов детские вещи, - написал депутат в соцсети.

На записи видно, что мужчина несет в руках тюбинги, а по словам Максима Жиркова, накануне он украл лыжи.

Жителей просят сообщить в полицию, если они что-то знают о личности злоумышленника. Потерпевшие написали заявление в полицию.

0