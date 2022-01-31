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Общество31 января 2022 7:53

В Тверской области сохраняется желтый уровень погодной опасности

Будьте осторожны на дорогах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сохраняется желтый уровень погодной опасности

В Тверской области сохраняется желтый уровень погодной опасности

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области, по данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до утра 1 февраля сохраняется желтый уровень погодной опасности.

По информации метеослужбы, днем, 31 января, в Твери -3... -1 градус и небольшой снег. Ночью чуть прохладнее - 6 градусов. К среде - до -11 ночью, -8... -5 градусов днем.

Осадки и переменная облачность продлятся до 3 февраля. Ночью подморозит до -13 градусов.

Дорожная обстановка неблагоприятная. Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранпортом. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

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