В Тверской области сохраняется желтый уровень погодной опасности Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области, по данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до утра 1 февраля сохраняется желтый уровень погодной опасности.

По информации метеослужбы, днем, 31 января, в Твери -3... -1 градус и небольшой снег. Ночью чуть прохладнее - 6 градусов. К среде - до -11 ночью, -8... -5 градусов днем.

Осадки и переменная облачность продлятся до 3 февраля. Ночью подморозит до -13 градусов.

Дорожная обстановка неблагоприятная. Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранпортом. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.