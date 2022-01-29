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Общество29 января 2022 18:32

В Тверской области гаишники учили детсадовцев правильно переходить дорогу

В Лихославле прошла пешеходная экскурсия
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Вот такая экскурсия по дорогам прошла в Лихославле. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вот такая экскурсия по дорогам прошла в Лихославле. Фото: ГИБДД по Тверской области

В Лихославле сотрудники ГИБДД провели пешеходную экскурсию с воспитанниками двух детсадов. Это профилактическое мероприятие получило название «Дорога без опасности».

- Во время прогулки по Лихославлю ребята учились правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, узнали где можно и где нельзя ходить пешеходам, - рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Полицейские рассказали о важности применения светоотражающие элементов на одежде и о том, что на дороге нужно быть внимательными.

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