В Тверской области гаишники учили детсадовцев правильно переходить дорогу

Вот такая экскурсия по дорогам прошла в Лихославле. Фото: ГИБДД по Тверской области

В Лихославле сотрудники ГИБДД провели пешеходную экскурсию с воспитанниками двух детсадов. Это профилактическое мероприятие получило название «Дорога без опасности».

- Во время прогулки по Лихославлю ребята учились правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, узнали где можно и где нельзя ходить пешеходам, - рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Полицейские рассказали о важности применения светоотражающие элементов на одежде и о том, что на дороге нужно быть внимательными.