Мужчина бил стёкла в магазине автозапчастей в Тверской области

Вот этот мужчина бил стёкла ночью в магазине автозапчастей в Кимрах. Фото: скрины с видео/ VK/ “Подслушано Кимры»

Мужчина ночью разбил кулаком несколько окон в магазине «Автозаказ» в городе Кимры Тверской области. Об этом 29 января сообщил хозяин торговой точки в паблике «Подслушано Кимры».

Коммерсант сам ведет поиск злоумышленника, разместил в соцсетях фото и видео с камер видеонаблюдения. На видео видно, как мужчина идёт по улице пошатываясь, поворачивает к магазину и начинает агрессивно наотмашь наносить удары. Мотивы его поступка пока неизвестны. Судя по кадрам видео, не исключено, что он был пьян.

- Поищите среди своих клиентов. Вспомните, кому в последнее время втюхали некачественную запчасть или отказали в возрате... Ну это я как вариант, не значит, что так было, - советуют некоторые пользователи, другие сочувствуют пострадавшему коммерсанту.

Хозяин магазина не только обратился к пользователям соцсетей, но и в полицию.

- Заявление от потерпевшего поступило утром. Записи изъяты, а по факту произошедшего началась доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области.