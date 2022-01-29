Двое молодых людей пытались, но не смогли ограбить магазины в Заволжье в Твери

Преступления были быстро раскрыты полицейскими. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Два молодых человека, 17 и 20 лет, пытались ограбить магазины в Заволжском районе Твери. Оба раннее судимы. Но выручка не досталась грабителям. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного МВД.

Здесь рассказали, что к ним поступили заявления о том, что в одном из магазинов пытались выломать дверь, но так и не смогли. В другом магазине, проникнув внутрь, тоже ночью пытались взломать пять кассовых аппаратов и забрать выручку, но не и эта попытка не увенчалась успехом.

- На места происшествий незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали помещения и прилегающую территорию, опросили руководителей торговых точек и возможных свидетелей произошедшего, эксперты-криминалисты изъяли следы и улики. На поиск подозреваемых направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате слаженных совместных действий полицейских и Росгвардии в течение нескольких часов подозреваемых удалось задержать.

В полиции фигуранты сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.