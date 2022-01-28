Житель Тверской области распространял в Интернете детские порнографические снимки

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов и материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Материалы в период с 2018 по 2021 год распространял в сети житель Твери. Мужчина в переписке знакомился с девушками, направлял им изображения порнографического содержания с изображением несовершеннолетних. Точное количество потерпевших устанавливается.

Сотрудниками Следственного комитета и УМВД России по Тверской области проведены обыски, изъяты технические устройства. Обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.