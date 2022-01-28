Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 15:37

60-летний предприниматель поставлял в Тверь нелегальные сигареты и алкоголь

У него изъяли контрафакта на 1,8 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У подозреваемого изъяли контрафакта на 1,8 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

У подозреваемого изъяли контрафакта на 1,8 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявлен факт хранения и сбыта немаркированной табачной и алкогольной продукции.

Незаконный бизнес по поставке продукции в Тверь организовал 60-летний индивидуальный предприниматель. На складе, в двух автомобилях и по месту жительства фигуранта были изъяты 96 бутылок контрафактного алкоголя, а также 16 500 пачек табачных изделий разных марок. Стоимость контрафактной продукции составила 1,8 млн рублей.

Следователем СУ УМВД России по городу Твери в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.6 ст. 171.1, п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

0