Следователи и полиция 17 лет искали насильника и убийцу женщины в Тверской области

Подозреваемого искали 17 лет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

Преступление было совершено в 2004 году в доме в деревне Ново-Ямская Старицкого района. В помещении было обнаружено изувеченное тело местной жительницы с множественными рублеными ранами. Подозреваемый успел скрыться. Его искали 17 лет. Правоохранители проверили всех жителей деревни, знакомых и родственников убитой, ранее судимых лиц.

Летом 2021 года предварительное следствие было возобновлено и назначено проведение молекулярно-генетической и дактилоскопической судебных экспертиз по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам, признанными вещественными доказательствами. Подозреваемого удалось установить.

- В августе 2021 года злоумышленник был задержан на территории города Сыктывкар сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно со следователем следственного управления СК России по Тверской области и УМВД России по Республике Коми, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В регионе он находился на заработках, ранее судим не был. В одно производство с уголовным делом об убийстве было соединено уголовное дело, возбужденное следователем Следственного комитета по факту изнасилования женщины.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.