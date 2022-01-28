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Общество28 января 2022 13:39

Госавтоинспекция Тверской области сообщает об ухудшении дорожных условий

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий

Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий

Фото: ПТО

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть внимательными при ухудшении погодных и дорожных условий.

По данным Тверского гидрометцентра, с 28 января по 2 февраля, в регионе ожидается сильный снегопад.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - напоминают в ГИБДД.

Будьте внимательны и осторожны!

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