Госавтоинспекция Тверской области сообщает об ухудшении дорожных условий

Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий Фото: ПТО

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть внимательными при ухудшении погодных и дорожных условий.

По данным Тверского гидрометцентра, с 28 января по 2 февраля, в регионе ожидается сильный снегопад.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - напоминают в ГИБДД.

Будьте внимательны и осторожны!