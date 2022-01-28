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Общество28 января 2022 11:41

Жителя Твери будут судить за шутку об угрозе взрыва

Утверждено обвинительное заключение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина сообщил о бомбе по телефону

Мужчина сообщил о бомбе по телефону

Фото: Александр Новиков

Прокурором Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего молодого человека. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по ч. 1 статьи 207 УК РФ.

Инцидент произошел 13 мая прошлого года. Находясь в состоянии опьянения на улице Трехсвятской в Твери, из хулиганских побуждений, обвиняемый позвонил по номеру "112" и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о готовящемся теракте. На место выехала следственно-оперативная группа. Молодой человек был обнаружен.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.

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