Жителя Твери будут судить за шутку об угрозе взрыва

Мужчина сообщил о бомбе по телефону
Фото: Александр Новиков
Прокурором Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего молодого человека. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по ч. 1 статьи 207 УК РФ.
Инцидент произошел 13 мая прошлого года. Находясь в состоянии опьянения на улице Трехсвятской в Твери, из хулиганских побуждений, обвиняемый позвонил по номеру "112" и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о готовящемся теракте. На место выехала следственно-оперативная группа. Молодой человек был обнаружен.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.