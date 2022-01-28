В Кашине Тверской области после обращения к губернатору проведут ремонт в школе

К губернатору обратилась жительница города Кашина Светлана Полотовская. Фото: ПТО

28 января губернатора Игоря Руденю во время личного приёма граждан попросила посодействовать в ремонте школы №1 в Кашине местная жительница. Там необходимо обновить электроосвещение и электропроводку.

- Деньги выделены. В этом году в каникулярный период должны всё сделать. Держим этот вопрос на контроле, - ответил глава региона.

Пресс-служба областного правительства напомнила, что в регионе за счет федерального бюджета на модернизацию школ в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Средства пойдут на проведение капремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.

В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.